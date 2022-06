Asllani più vicino, Inter ed Empoli verso l’accordo: due contropartite – CdS

Asllani sarà il vice Brozovic. La dirigenza dell’Inter ormai da tempo ha deciso di puntare forte sul centrocampista albanese. Accordo con l’Empoli molto vicino, con due giovani che andranno a giocare in prestito.

VERSO L’ACCORDO – Settimana importante per l’Inter, per mettere il punto e ufficializzare diverse trattative importanti. Kristjan Asllani è l’obiettivo numero uno per il centrocampo nerazzurro, valutato circa 15-16 milioni, mentre il club di Viale della Liberazione è arrivato a offrirne 12 più il prestito di Satriano e Agoumé. L’ottimo rapporto tra le due società favorisce la fumata bianca intorno a quota 13-14 milioni, magari in prestito con diritto di riscatto. Corsi ha espressamente chiesto l’attaccante uruguaiano, reduce dall’esperienza al Brest così come il compagno di squadra francese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

