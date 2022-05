Asllani per l’Inter, ma il Milan non demorde: vantaggio Empoli – SI

Come raccontato in giornata da Inter-News.it (vedi articolo), ci sono buone possibilità di vedere Asllani con la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Sportitalia aggiunge anche il Milan nella corsa al centrocampista dell’Empoli.

DI NUOVO CONTRO – Dopo aver duellato per vincere la Serie A ora Inter e Milan spostano le loro attenzioni su Kristjan Asllani. Per il centrocampista albanese dell’Empoli, stando alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’arrivo in nerazzurro è una possibilità concreta. I rossoneri però non demordono e da Sportitalia si segnala come proveranno a mantenere aperta la corsa. Una concorrenza che dà un vantaggio all’Empoli, che può provare a monetizzare al massimo la cessione di Asllani.