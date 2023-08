Asllani verso la partenza? Il possibile sostituto per l’Inter – Sky

Kristjan Asllani potrebbe lasciare l’Inter dopo appena un anno dal suo acquisto dall’Empoli. L’albanese non è in cima alle gerarchie, la dirigenza vede un sostituto per Gianluca Di Marzio da Sky Sport.

SCAMBIO – Kristjan Asllani potrebbe partire in prestito in questa sessione di mercato in caso di arrivo di un nuovo centrocampista. Oltre a Tanguy Ndombele sulla lista nerazzurra c’è Maxime Lopez, giocatore del Sassuolo che diventerebbe il sostituto di Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi spinge per l’acquisto di un calciatore nel reparto, i due nomi sono i favoriti.