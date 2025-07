Asllani, un ostacolo alla cessione! La consapevolezza dell’Inter

Kristjan Asllani è sul mercato, ma l’Inter è consapevole della difficoltà di cederlo a titolo definitivo in estate. Il punto.

LA DECISIONE – Kristjan Asllani non farà parte, nei piani dell’Inter, della rosa della prossima stagione. Il mancato “step definitivo” dell’albanese, in un momento nel quale il futuro del titolare Hakan Calhanoglu è sempre più in bilico, ha infatti spinto la dirigenza e lo staff tecnico del Club meneghino a propendere per tale soluzione drastica in sede di mercato. Ad essa si accompagna una disponibilità dell’ex Empoli a “farsi da parte”, a condizione che siano soddisfatte le sue specifiche pretese in termini di destinazione ambita e stipendio auspicato.

Asllani pronto all’addio, ma una difficoltà per l’Inter

L’OSTACOLO – Anche se il calciatore albanese e la società nerazzurra sono effettivamente aperti alla cessione, l’eventualità che ciò si verifichi non è scontata. Asllani ha, per il momento, rifiutato tutte le opzioni estere che gli sono state presentate nelle ultime settimane. La sua volontà, infatti, è quella di continuare la sua avventura in Serie A, preferibilmente in una piazza importante come quella di Firenze. Ciò complica le strategie dell’Inter, che non avrebbe invece problemi a trovare una sistemazione estera per il suo regista.

LO SCENARIO – Le parole del ds Piero Ausilio, a proposito del futuro di Asllani, sono inequivocabili. L’Inter non punta più sull’albanese, tanto da avergli manifestato espressamente la propria volontà di cederlo in questa finestra estiva di mercato. L’esigenza di trovare una destinazione gradita al classe 2002 impone, però, di ragionare con cautela. Con una convinzione: solo dopo aver incassato il sì del calciatore al trasferimento, la strategia dell’Inter potrà essere attuata.