Asllani non apre al Betis! La prima alternativa del club spagnolo

Kristjan Asllani non ha ancora aperto al Betis in Spagna. Il calciatore non è convinto e non vuole lasciare l’Italia, il club valuta un’alternativa secondo Marca.

STALLO – Il Betis ha messo gli occhi su Kristjan Asllani e l’Inter ha aperto alla cessione del centrocampista. Anzi, a dire il vero la dirigenza spinge per l’addio del giocatore classe 2002 che non ha mai impressionato per le prestazioni fornite in tre anni a Milano. La società non è rimasta soddisfatta dell’albanese, che anche al Mondiale per Club ha deluso ampiamente le aspettative. Asllani comunque non vuole lasciare la Serie A e non ha accettato la possibilità di andare in Spagna.

ALTERNATIVA – Il Betis comunque deve trovare un centrocampista prima dell’inizio della prossima stagione. La qualità di Asllani sarebbe stata ideale e il club spagnolo ha provato a trattare. Il problema rimane la volontà del calciatore, che non vuole assolutamente andare via dall’Italia. Il centrocampista è cresciuto all’Empoli e ha sempre giocato in Serie A, perciò non vorrebbe cambiare in questo momento della carriera. Il Betis intanto, secondo Marca, si sta muovendo per trovare un nuovo profilo. Si tratta di Nelson Deossa, il centrocampista del Monterrey che ha giocato tra l’altro anche contro l’Inter. Il giocatore di 25 anni ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è più accessibile.