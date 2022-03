Asllani nel mirino dell’Inter, ma il Milan si muove. E altre due lo puntano – SI

Asllani è diventato titolare fisso nell’Empoli in questo 2022, dopo la cessione di Ricci al Torino. L’Inter è fra le squadre a cui piace, ma il Milan ha fatto una prima mossa. Ne parla Pedullà a Sportitalia Mercato.

NOME RICHIESTO – Fra i tanti giovani dell’Empoli si sta mettendo il luce Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese classe 2002, negli ultimi due mesi, è diventato un titolare fisso nell’undici di Aurelio Andreazzoli e (nonostante i toscani non vincano da cento giorni) sta facendo buone prestazioni. Inter, Juventus, Manchester City e Milan, secondo Alfredo Pedullà, sono interessate a lui. È però il Milan ad aver fatto la prima mossa su Asllani, per evitare aste a cui non partecipa: Paolo Maldini ha detto all’Empoli che può lasciarlo un altro anno in prestito.