Asllani, il minutaggio non cambia una realtà. Inter aperta a tutto – CdS

Kristjan Asllani non è ancora riuscito ad esprimere le proprie potenzialità, come avrebbe voluto, all’Inter. Il futuro dell’albanese non è certo.

IL PUNTO – Kristjan Asllani e l’Inter non riescono a far sbocciare il proprio rapporto, avviato due stagioni fa. Nonostante abbia già avuto un minutaggio (con 1136 minuti) superiore rispetto a quanto visto nell’intera scorsa annata (1066), il calciatore albanese non è finora riuscito a garantire quelle prestazioni da lui auspicate con la maglia nerazzurra. Ciò ha determinato la presenza di alcune manifestazioni tangibili dello scetticismo dei meneghini nei suoi riguardi, il cui culmine si è avuto in occasione della finale di Supercoppa Italiana persa dall’Inter contro il Milan per 2-3.

LE POLEMICHE – Proprio in merito a tale evento, Asllani ha ricordato un episodio spiacevole, che potrebbe aver segnato il suo rapporto con i tifosi, durante un’intervista concessa a SportMediaset: «Sono stato fischiato, non sono qui a dire le bugie. Sicuramente se l’hanno fatto avevano i loro motivi, non avevo giocato bene, mi meritavo i fischi, mi prendo tutte le cose negative. Però c’è anche da dire che dopo la Supercoppa sono stati troppo aggressivi con me, non pensavo di meritare quel trattamento».

Asllani e il ‘futuro non assicurato’ all’Inter

SCENARIO FUTURO – Asllani, in questo contesto, non è certo della sua permanenza all’Inter. I nerazzurri sono infatti disposti ad ascoltare le eventuali proposte che dovessero pervenire, al fine dell’ingaggio dell’albanese, in estate. Con Petar Sucic già ingaggiato per giugno e Davide Frattesi in procinto di partire, l’Inter è dunque pronta a ridefinire la composizione del proprio centrocampo in vista del raggiungimento dell’obiettivo di dotarsi di una squadra in grado di essere protagonista anche nelle prossime stagioni.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport