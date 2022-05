Asllani ma non solo, per il vice-Brozovic anche due alternative – CdS

Asllani piace all’Inter per il ruolo di giovane regista in sostituzione di Marcelo Brozovic, ma non è l’unico nome. Secondo il Corriere dello Sport la dirigenza nerazzurra ne valuta almeno altri due in Serie A.

VICE-BROZOVIC – Kristjan Asllani, come già anticipato dalla nostra redazione (vedi articolo) piace all’Inter per il ruolo di vice-Brozovic. Anche l’edizione odierna conferma l’interesse del club nerazzurro (vedi QUI), ma in Serie A la società nerazzurra segue almeno altri due profili simili. Il primo è quello di Schouten del Bologna. A proposito di Empoli, piaceva anche Samuele Ricci, finito poi al Torino. Più difficile, invece, Maggiore dello Spezia, che però non è proprio un regista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

