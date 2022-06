Asllani, l’Inter può chiudere il tutto entro il weekend – CdS

L’Inter ha in mano, dopo Onana e Mkhitaryan, anche il terzo colpo: Asllani. Il centrocampista italo-albanese dell’Empoli si unirà ai nerazzurri ed ecco quando il tutto potrebbe concretizzarsi.

CHIUSURA – L’Inter ha chiuso ieri con l’Empoli per portare a Milano il centrocampista Asllani. Cosa manca dunque per l’affare? Serve trovare l’intesa con il giocatore, come confermato anche dal suo agente. Secondo il Corriere dello Sport tra oggi e domani è atteso il procuratore a Milano per incontrare l’Inter con la società che vorrebbe chiudere il tutto entro il weekend così da far svolgere le visite mediche a inizio settimana prossima assieme a Mkhitaryan.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti