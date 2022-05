Asllani, l’Inter incontra l’Empoli: pronta una contropartita gradita dai toscani – TS

Asllani completerà il reparto di centrocampo dell’Inter con il compito di sostituire Brozovic. Come riportato da Tuttosport, presto un incontro con il presidente dell’Empoli.

UNA CONTROPARTITA – Kristjan Asllani è l’obiettivo numero uno per il ruolo di vice Marcelo Brozovic davanti la difesa. In settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza e Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, dove dovrebbe finire in prestito anche Sebastiano Esposisto, al rientro dall’esperienza al Basilea.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino