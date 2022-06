Asllani, l’Inter vuole chiudere! In arrivo incontro con l’Empoli – SI

Per Asllani l’Inter ha intenzione di chiudere in tempi brevi la trattativa con l’Empoli. Pedullà, in chiusura del suo spazio Social iPed su Sportitalia, segnala come ci sia un incontro programmato a breve per superare la concorrenza.

COLPO IN ARRIVO – Non solo Raoul Bellanova (vedi articolo), c’è un’altra operazione in corso. La segnala Alfredo Pedullà: «L’Inter sta programmando un incontro per chiudere con Kristjan Asllani nei prossimi giorni. Questo incontro vuole fare per chiudere l’operazione, sapendo che su Asllani il Milan è in attesa e il Newcastle United ha chiesto un incontro. Il presidente Fabrizio Corsi sa di dover dare via sia lui sia Mattia Viti, l’Inter è convinta di poter chiudere».