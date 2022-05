Asllani-Inter, valutazione alta dell’Empoli. Si cerca formula giusta: cifre – TS

Kristjan Asllani è uno dei possibili obiettivi per il centrocampo dell’Inter. L’Empoli, secondo Tuttosport, spara alto sulla valutazione: si cerca la formula giusta per il trasferimento

OBIETTIVO – Fra i calciatori che hanno stupito nell’ultima stagione di Serie A c’è sicuramente Kristjan Asllani dell’Empoli. Il rendimento del centrocampista è cresciuto, tanto da attirare l’interesse di diversi top club, fra cui l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha individuato nel centrocampista albanese un perfetto rinforzo per il centrocampo. L’Empoli, secondo Tuttosport, fa una valutazione alta del calciatore, classe 2002: serviranno non meno di 15 milioni, con la possibilità però di trovare una formula di trasferimento che soddisfi l’Inter, che ha ottimi rapporti col club toscano. Da battere la concorrenza del Milan, non intenzionato a mollare la presa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo