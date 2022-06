Asllani-Inter, è la settimana della svolta: vice Brozovic in pugno − SI

Per Asllani all’Inter è la settimana decisiva. Il club nerazzurro è intenzionato a chiudere una volta per tutte acquistando colui che dovrà prendere le veci del vice Brozovic

SETTIMANA DECISIVA − L’Inter ha in pugno Asllani. Il centrocampista albanese dell’Empoli presto potrà diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Questa sarà la settimana decisiva con il club nerazzurro pronto all’affondo decisivo. A riportarlo è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, su Sportitalia mercato. L’Inter, dunque, ha ormai deciso su chi puntare per il fatidico vice Brozovic. Dopo Mkhitaryan (mancano solo le visite mediche) e Onana (già preso), l’Inter sta per chiudere anche il colpo Asllani.