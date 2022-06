Asllani, l’Inter lo ha in pugno! Pronto conguaglio più contropartita − Rai

L’Inter è forte su Asllani. Il centrocampista dell’Empoli è stato individuato come il vice Marcelo Brozovic. Per l’albanese, pronto conguaglio più contropartita tecnica

VICE BROZOVIC − L’Inter ha in pugno Asllani. Il centrocampista albanese sarà il prossimo vice Brozovic. Inter e Empoli stanno per arrivare ad un accordo definitivo. A riportarlo Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ospite negli studi della Domenica Sportiva estate. Pronto un conguaglio di circa 10 milioni di euro più una contropartita tecnica, ovvero Martin Satriano. Il giovane attaccante uruguaiano ha giocato la sua ultima stagione al Brest in Francia mettendo a referto cinque gol e un assist in 23 partite complessive.