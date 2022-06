Asllani all’Inter, prima vera spesa: le cifre dell’affare più Satriano − Sky

L’Inter ha chiuso per Asllani dell’Empoli. Si tratta della prima vera spesa di questo mercato estivo nerazzurro. C’è anche l’inserimento del giovane Satriano

CIFRE − Affare ormai fatto tra Inter ed Empoli per Asllani. Operazione importante per i nerazzurri che vedono nel giovane centrocampista albanese una risorsa sia per il presente che per il futuro. L’Inter prenderà il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Queste le cifre definitive dell’affare: quattro milioni di euro più di dieci di riscatto. In aggiunta anche due milioni bonus. Dunque, complessivamente, l’Inter spenderà ben 16 milioni di euro per accaparrarsi il classe 2002. Nell’operazione, entrerà, come riporta Sky Sport con Marco Demicheli, anche il giovane centravanti uruguaiano Martin Satriano.