Asllani-Inter, presto incontro con l’Empoli: pronte due contropartite – TS

Kristjan Asllani è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter. Secondo Tuttosport, presto andrà in scena un incontro fra i nerazzurri e l’Empoli: due contropartite nella trattativa?

OBIETTIVO – L’Inter prova a rifare il look al centrocampo. Parallelamente ai discorsi su Mkhitaryan, il club nerazzurro è al lavoro su Kristjan Asllani dell’Empoli considerato il perfetto vice-Brozovic. Secondo Tuttosport, fra qualche giorno dovrebbe andare in scena un incontro fra l’Inter e l’Empoli per provare a raggiungere un accordo. I nerazzurri vorrebbero inserire, nell’affare, alcune contropartite tecniche: si tratta di Sebastiano Esposito, al rientro dal prestito al Basilea, e Ionut Radu. Corsi, però, presidente del club toscano, pur ammirando diversi calciatori nerazzurri punta ad incassare quanto più possibile sulla cessione del centrocampista albanese, considerato un vero e proprio diamante grezzo.

Fonte: Tuttosport – Masini-Togna