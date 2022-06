Asllani all’Inter, nelle cifre con l’Empoli spunta anche un bonus – Sky

Asllani diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, come raccontato in serata dalla nostra reazione l’accordo con l’Empoli è ormai definito (vedi articolo). Di Marzio aggiunge come ai toscani sarà dato anche un bonus.

TUTTO FATTO – Si può togliere il condizionale nella trattativa per Kristjan Asllani all’Inter, ormai conclusa. Il centrocampista lascerà l’Empoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto, ai toscani in prestito dovrebbe andare Martin Satriano (vedi articolo). Gianluca Di Marzio su Sky Sportconferma le cifre raccolte da Inter-News.it (quattro più dieci), con un’aggiunta: nell’incontro, avvenuto in Toscana, stabilito un bonus di ulteriori due milioni di euro. Per Asllani è tutto fatto, sarà il vice di Marcelo Brozovic nella nuova stagione.