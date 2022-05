Asllani, l’Inter ha individuato il vice Brozovic: serve convincere l’Empoli

L’Inter ha individuato in Kristjan Asllani il giocatore adatto per prendere le veci di vice Brozovic la prossima stagione. L’Empoli ha una valutazione del giocatore superiore ai 10 milioni di euro.

VICE BROZOVIC − La prestazione con gol di venerdì scorso ha convinto ancor di più i dirigenti dell’Inter a puntare su Asllani. Il centrocampista albanese piace e non poco all’Inter che vorrebbe portarlo a Milano in vista della prossima stagione per farlo diventare il vice Brozovic. Il classe 2002 ha tutto: talento, forza fisica, personalità. Come riporta Sport Mediaset, il club nerazzurro cercherà di convincere l’Empoli anche se ancora non è stata avanzata alcuna offerta. La valutazione dei toscani è superiore ai 10 milioni di euro.