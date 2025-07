Asllani, incontro tra Inter e Betis per la cessione! La situazione – Sky

Kristjan Asllani è un altro nome in uscita in casa Inter. Il club meneghino spinge per cedere il calciatore, il Betis ha chiesto informazioni e c’è stato il primo incontro. Gianluca Di Marzio spiega su Sky Sport.

L’INCONTRO – C’è stato il primo incontro tra Inter e Betis per Kristjan Asllani. Il club nerazzurro apre alla cessione del suo calciatore, anzi spinge per questo addio inevitabile dopo gli anni deludenti passati a Milano dall’albanese. Gli spagnoli hanno chiesto informazioni e l’Inter ha fatto sapere di volere una cessione a titolo definitivo. Nessun prestito sarà accettato per il centrocampista.

TRATTATIVA – Il Betis punta a trovare subito l’accordo con l’Inter poi dovrà convincere Asllani a lasciare la sua attuale squadra per andare a Siviglia in Spagna. L’albanese è molto legato ai colori nerazzurri ma è tempo di addio. Non ha mai trovato lo spazio per essere un titolare e non ha mai dimostrato di poterlo essere con Simone Inzaghi in panchina. Ha iniziato dal primo minuto quattro partite su quattro al Mondiale per Club a causa degli infortuni dei compagni, eppure non ha impressionato. Ha mostrato gli stessi difetti e ha chiuso con una squalifica per somma di ammonizioni. Insomma, sempre le solite problematiche. Ci sono anche altri club su di lui.