Asllani, giornata decisiva! I dettagli dell’accordo Inter-Empoli – CdS

L’Inter oggi potrebbe mettere a segno il suo terzo colpo del mercato estivo dio Mkhitaryan e Onana, ovvero Asllani. Il centrocampista dell’Empoli è pronto a diventare un nuovo calciatore nerazzurro con l’Empoli che si incontrerà oggi con la società.

SUMMIT – Giornata decisiva, in casa Inter, per l’accordo totale tra nerazzurri ed Empoli per Asllani. Il centrocampista piace all’Inter che lo vorrebbero in rosa come vice-Brozovic. L’Empoli dal canto suo vuole guadagnarci, come scrive anche il Corriere dello Sport, con l’Inter che invece vorrebbe ottenere un prestito con diritto/obbligo di riscatto fissato intorno alla richiesta dei toscani: 15 milioni. Inoltre attenzione alle contropartite tecniche con Satriano che potrebbe intraprendere il percorso intrapreso da Pinamonti lo scorso anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno