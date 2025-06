Asllani, futuro incerto! L’Inter valuta la cessione

L’Inter è Kristjan Asskani sono pronti a dirsi addio. Il centrocampista albanese ha chiuso l’ennesima annata ai margini dell’Inter: ora si apre una nuova fase, magari in una squadra che possa garantirgli più minutaggio.

ADDIO – Doveva essere la stagione della consacrazione, ma per Kristjan Asllani si è trasformata in un’altra annata ai margini. Il centrocampista albanese dell’Inter, nonostante le buone premesse e il potenziale tecnico, ha faticato a trovare spazio e continuità, restando sempre nelle retrovie delle gerarchie di Simone Inzaghi. Arrivato per crescere accanto a un faro come Brozovic prima, e poi con l’idea di ritagliarsi un ruolo da vice-Calhanoglu, Asllani non è mai riuscito a imporsi. Solo qualche spezzone di gara, alcune apparizioni da titolare in contesti di rotazione, ma mai davvero centrale nel progetto tecnico nerazzurro.

Inter, Asllani sull’uscio! La situazione

INTERESSE – lo ha sempre considerato un profilo interessante, ma il salto di qualità non è mai arrivato. E ora, con il mercato alle porte, la sensazione è che questa stagione possa essere stata l’ultima con la maglia dell’Inter. Il club valuterà offerte, anche per un possibile prestito con obbligo di riscatto, mentre l’entourage del giocatore guarda con interesse a soluzioni che gli garantiscano più minuti e centralità. Asllani ha qualità, ma per esprimerle ha bisogno di fiducia e campo. Due elementi che a Milano, finora, sono mancati.