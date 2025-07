Asllani-Fiorentina, contatto! Pioli insiste per avere il regista – SI

Asllani è il nome scelto dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025-2026. Il regista albanese, reduce da due stagioni all’Interi, è diventato il primo obiettivo della dirigenza viola per il ruolo di mediano davanti alla difesa, ruolo chiave nello scacchiere di Stefano Pioli.

IN SERIE A – Il tecnico, tornato a Firenze dopo l’esperienza in Arabia, ha chiesto un centrocampista in grado di dare ordine e pulizia nella costruzione, caratteristiche che Kristjan Asllani possiede e ha già mostrato in Serie A con le maglie di Empoli e Inter. Dopo i sondaggi esplorativi per Adrian Bernabé del Parma e Hugo Larsson dell’Eintracht Francoforte, la Fiorentina ha deciso di virare con forza sull’italo-albanese. Ci sono stati contatti diretti tra le parti nelle ultime ore: l’Inter ha aperto alla cessione del giocatore, soprattutto se l’offerta dovesse avvicinarsi ai 15-18 milioni di euro. Asllani, dal canto suo, ha già fatto sapere di preferire una permanenza in Serie A e ha respinto l’offerta arrivata dal Betis Siviglia e altre soluzioni estere. Il Bologna, che lo segue da settimane, resta sullo sfondo ma non ha ancora affondato il colpo.

Fiorentina ci prova per Asllani: prossime mosse immediate?

PROSSIME MOSSE – L’intenzione è di regalare a Pioli il regista titolare già prima del ritiro estivo. L’operazione potrebbe sbloccarsi rapidamente, con una possibile accelerata nel weekend. L’Inter, nel frattempo, attende che la trattativa entri nel vivo, sapendo che la cessione del centrocampista classe 2002 garantirebbe una plusvalenza utile a finanziare nuovi innesti. A Firenze lo attende un ruolo centrale, dopo due stagioni passate all’ombra dei titolari all’Inter.