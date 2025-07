Asllani dice no all’estero: priorità alla Serie A, ma nessun club si muove – Sky

Asllani ha le idee chiare per il suo futuro. Nonostante l’Inter abbia avviato diversi colloqui per valutare l’eventuale cessione del centrocampista albanese, il classe 2002 continua a respingere tutte le proposte provenienti dall’estero.

NO ALL’ESTERO – La volontà di Kristjan Asllani è chiara: restare in Serie A. Non si tratta di una presa di posizione contro il progetto sportivo del Betis Siviglia, club che nelle scorse settimane aveva mostrato concreto interesse per il regista cresciuto nell’Empoli. I contatti con gli andalusi sono stati reali e approfonditi, ma Asllani ha scelto di non aprire ad alcuna ipotesi di trasferimento fuori dai confini italiani. Quanto piuttosto di una decisione legata a fattori personali e professionali. Asllani si sente ormai integrato nel calcio italiano, vuole giocarsi le sue carte in un campionato che conosce bene e dove sente di poter continuare il proprio percorso di crescita. Al momento nessun club della massima serie ha compiuto passi significativi per assicurarsi le sue prestazioni. Qualche sondaggio c’è stato, ma nessuna trattativa concreta è decollata.

Asllani più lontano dall’Inter, ma lui vuole solo la Serie A

ALTRE IDEE – Dal canto suo, l’Inter non ha fretta, ma sarebbe disposta a valutare offerte attorno ai 18-20 milioni di euro. Una cifra che finora ha frenato eventuali pretendenti. In Viale della Liberazione sanno che il valore del giocatore può ancora crescere e che una permanenza in Italia, magari in una squadra di medio-alta classifica dove possa trovare maggiore continuità, potrebbe giovare sia al calciatore che al club in ottica futura. Il futuro di Asllani resta dunque ancora da scrivere.