Asllani, Derby di Milano tra Inter e Milan in atto: due strategie diverse

Per Asllani dell’Empoli è in atto un Derby di Milano tra Inter e Milan. Ai nerazzurri piace come vice Brozovic, mentre il Milan ha tutt’altra strategia

CAPITOLO ASLLANI − Non solo Bremer (vedi articolo) ma il duello tra Inter e Milan è in atto anche su un altro fronte di mercato. Quello relativo ad Asllani. Il talentuoso centrocampista dell’Empoli piace sia a Marotta che a Maldini che vorrebbero portarlo a Milano per rinforzare le rose a disposizione di Inzaghi e Pioli. Le due squadre hanno però due linee guida diverse. Quella dell’Inter è di prenderlo subito per farlo diventare il vice Marcelo Brozovic. A tal proposito, pronto un summit anche con il presidente Corsi. Dall’altro lato, i rossoneri sarebbero disposti a lasciarlo ancora un anno ad Empoli. Ipotesi quest’ultima preferita al presidente toscano. Come riporta sempre Alfredo Pedullà, da segnalare anche la pista Newcastle. Opzione comunque più remota, nonostante le disponibilità economiche, per la volontà del giocatore di rimanere in Italia.