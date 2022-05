Asllani, derby di mercato Inter-Milan: un fattore può essere decisivo – SI

Inter e Milan non si giocano soltanto la vittoria della Serie A domenica, ma anche Asllani dell’Empoli. Durante Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista Pedullà ha fatto il punto sul centrocampista classe 2002 dei toscani.

RICHIESTA DOPPIA – Kristjan Asllani si è messo in mostra in questa stagione, diventando un uomo mercato. Il giornalista Alfredo Pedullà segnala una caratteristica che può far pendere la bilancia: «L’Empoli vorrebbe cederlo e tenerlo, esattamente quello che vorrebbe fare il Milan. C’è anche l’Inter, fermo restando che Asllani vuole giocare. Mi risulta che non voglia fare il vice di nessuno, all’Inter piace molto ma il Milan lo prenderebbe e lo lascerebbe».