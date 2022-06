Asllani day, Inter ed Empoli d’accordo! Fissata la cifra del riscatto

È il giorno giusto per Asllani. Il centrocampista albanese presto sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Nerazzurri ed Empoli hanno raggiunto un accordo. I dettagli del trasferimento

CHISURA IMMINENTE − L’affaire Asllani sta per entrare nel suo definitivo culmine. Inter ed Empoli hanno trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista a Milano. Come riporta Sport Mediaset, sarà prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro più bonus. Attesa per la chiusura dell’operazione. Asllani diventerà il vice Marcelo Brozovic. Acquisto, dunque, sia per il presente che per il futuro con il classe 2002, autore di un’ultima stagione in Toscana da incorniciare.