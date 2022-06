IN – Asllani come Lukaku: il programma delle visite mediche con l’Inter

Asllani, così come Lukaku (vedi articolo), domani farà le visite mediche con l’Inter. Come raccolto dalla nostra redazione, anche per il centrocampista dell’Empoli è definita la chiusura dell’arrivo.

SI CONCLUDE – Kristjan Asllani domani sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’accordo raggiunto la scorsa settimana con l’Empoli, per un prestito con obbligo di riscatto, nelle prossime ore il centrocampista sarà a Milano. Come raccolto da Inter-News.it, di mattina sarà all’Humanitas a Rozzano per le visite mediche, poi l’idoneità sportiva al CONI. A seguire la firma del contratto in sede. E chissà che Asllani non incroci Romelu Lukaku, per il quale il programma è molto simile.