Asllani chiede spazio e può lasciare l’Inter: le opzioni – SM

Per Asllani ben poche occasioni da quando è arrivato all’Inter, motivo per cui non esclude una cessione entro le 20 di domani. C’è la possibilità quindi di una partenza – e di conseguenza di un arrivo – a centrocampo: lo spiega Sport Mediaset.

MERCATO APERTO – Alla vigilia della chiusura delle trattative Claudio Raimondi aggiunge un ruolo per l’Inter in entrata: «Un centrocampista, vorrebbe un cambio Simone Inzaghi. C’è Kristjan Asllani che chiede spazio, crede molto in questo giocatore il club nerazzurro ma potrebbe andare in prestito. Ci sono diversi club, uno è l’Empoli che è pronto a riaccoglierlo. Vedremo se deciderà l’Inter di assecondare questo tipo di richiesta: si cercano profili che possano alternarsi a Hakan Calhanoglu come play. Proposto, con un primo sondaggio esplorativo, Maxime Lopez del Sassuolo: non entusiasma, è una pista freddina non destinata ad andare in porto. C’è qualche chance per Tanguy Ndombele, dopo aver vinto lo scudetto col Napoli. C’era il Genoa ma ha detto no perché non ha il palcoscenico della Champions League. Vedremo, ma l’Inter può rimanere anche così».