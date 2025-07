Asllani, cessione congelata: l’Inter attende sviluppi a breve – Sky

Mentre l’Inter ha compiuto un deciso passo in avanti per Lookman, incontrando l’Atalanta e avvicinandosi alla chiusura per l’attaccante nigeriano, e ha formalizzato l’operazione Stankovic con il Club Bruges, un altro fronte si fa spinoso in casa nerazzurra: quello legato alla cessione di Asllani.

TUTTO FERMO – Kristjan Asllani è tra i principali indiziati a lasciare l’Inter, ma la trattativa per il suo futuro è tutt’altro che semplice. L’Inter valuta il classe 2002 tra i 18 e i 20 milioni di euro, una cifra che ha raffreddato l’interesse della Fiorentina, la squadra maggiormente interessata al giocatore. I viola, pur stimandone le qualità e reputandolo un profilo perfetto per il gioco di Palladino, hanno al momento scelto la linea della prudenza, frenati dalla valutazione economica fissata dalla dirigenza nerazzurra. Nel frattempo, si è creato un vero e proprio braccio di ferro tra Asllani e l’Inter. Il giocatore non vuole sentire parlare di destinazioni estere e ha fatto sapere chiaramente di accettare solo un trasferimento in Serie A. Una posizione che complica ulteriormente i piani del club, che preferirebbe cederlo a titolo definitivo per finanziare nuove operazioni in entrata.