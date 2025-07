Asllani cercato in Spagna! Un altro club fa primo sondaggio – Sky

Kristjan Asllani non è ancora certo della sua permanenza all’Inter. Il centrocampista comunque registra l’interesse di un altro club e la notizia arriva da Sky Sport.

SITUAZIONE – Kristjan Asllani è in bilico all’Inter. La sua posizione non è una priorità in questo momento perché la società sta pensando al futuro di Hakan Calhanoglu ed alla sua possibile cessione verso il Galatasaray in Turchia. Una volta ultimata e risolta tale situazione si passerà a discutere dei prossimi addii in casa nerazzurra. Uno di questi potrebbe essere quello di Asllani, che non ha mai trovato abbastanza spazio negli anni precedenti. Lo ha trovato unicamente con Cristian Chivu, ma anche per le assenze dello stesso Calhanoglu e di Piotr Zielinski.

CESSIONE – Asllani, come i compagni, è in vacanza e per ora non è toccato da particolari voci di mercato. Qualche giorno fa la redazione di Inter-News.it ha raccolto la notizia relativa all’interesse di Bologna e Fiorentina, che cercano di rinforzarsi in vista delle rispettive campagne europee. I due club italiani non sono però gli unici a fare la corte all’Inter per il calciatore. Anche il Betis Siviglia ha fatto un primo sondaggio per Asllani, che diventa così un nome valutato dalla dirigenza spagnola per arricchire il centrocampo.