Asllani bloccato, l’Inter ritiene congrua un’offerta: chiusura a breve − Sky

Per Asllani all’Inter sembra veramente quasi fatta. L’albanese, a meno di clamorosi scenari, vestirà la maglia nerazzurra con il compito del vice Brozovic. Presto la chiusura

CIFRE − L’Inter ha bloccato Asllani dell’Empoli. Il centrocampista albanese sarà il vice Marcelo Brozovic. La trattativa è in via di definizione con il club nerazzurro che presenterà all’Empoli la sua offerta ultima: 9,5 milioni di euro. C’è tanta fiducia sull’archiviazione dell’affare. Presto, infatti, ci sarà un incontro tra le parti per mettere nero su bianco l’acquisto di Asllani. Si tratta di un colpo sia per il presente che per il futuro. Il classe 2002 potrà crescere in nerazzurro sotto l’ala di Brozovic nonché dei vari centrocampisti di classe presenti in casa Inter: da Calhanoglu a Barella passando per Mkhitaryan.