Asllani in orbita Betis? Per ora sussiste un rifiuto! – Sky

Kristjan Asllani piace molto al Betis, squadra andalusa che vorrebbe ingaggiarlo in sostituzione del partente Johnny Cardoso. Dal calciatore dell’Inter, però, non sono finora arrivati i segnali sperati.

IL PUNTO – Kristjan Asllani potrebbe lasciare l’Inter nella sessione estiva di mercato, con il Betis che ha avviato le trattative per il suo ingaggio. La cifra richiesta dai nerazzurri non è inferiore ai 15 milioni di euro, una somma che corrisponde a quella spesa per poterlo acquistare dall’Empoli. Non vi è dubbio che la storia d’amore tra l’albanese e i meneghini potrebbe realmente tramontare in estate, ma occorre che tutte le parti coinvolte siano d’accordo sulla prossima strada da intraprendere. A cominciare da Asllani, che deve prima acconsentire al passaggio in Andalusia.

Asllani può lasciare l’Inter per il Betis. Un presupposto da soddisfare

ESITAZIONE – Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cilli a Sky Sport, al momento Asllani non ha aperto al trasferimento al Betis in questa finestra di mercato. Ciò non significa che tale orientamento resterà immutato nel prosieguo del periodo estivo, considerando anche la posizione dell’Inter favorevole alla cessione. Quel che è certo è che – prima di ogni accordo definitivo tra nerazzurri e andalusi – sarà necessario convincere il calciatore della bontà del passaggio nella finalista dell’ultima Conference League. Così da sostituire Johnny Cardoso, promesso sposo dell’Atlético Madrid, con un giocatore sul quale Ernesto Pellegrini sembra credere con fiducia.