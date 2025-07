Asllani, si alza un muro con l’Inter! Uscita che resta complicata

In casa Inter continua a tenere banco la situazione legata ad Asllani. Il centrocampista sta alzando un muro all’Inter che non riesce a trovargli una nuova sistemazione.

ADDIO – Kristjan Asllani continua a far discutere in casa Inter. Il centrocampista albanese, reduce da una stagione di alti e bassi e da un Mondiale per Club sottotono, è uno dei profili che la società ha messo sul mercato per sfoltire la rosa e finanziare eventuali nuovi innesti. Tuttavia, il giocatore non sembra intenzionato a fare le valigie. Nonostante gli interessamenti concreti di Fiorentina e Bologna in Serie A, e un sondaggio del Betis Siviglia dalla Liga, Asllani avrebbe fatto sapere di voler giocarsi le sue carte solo in Italia. Nonostante la sua priorità resti l’Inter, ad oggi non si è sbloccata nessuna uscita.

Asllani, tanti rifiuti e una sola idea in testa

CONTATTO – Inter-News.it, nella giornata di oggi, ha appurato, tramite un contatto albanese, la voglia di Asllani di restare nel Belpaese e giocarsi le sue chance magari per provare a restare sotto contratto con l’Inter e riavere una seconda opportunità dopo una prima parentesi non del tutto positiva. Saranno giorni caldi anche quelli legati ad Asllani, che nei primi giorni di allenamento ad Appiano Gentile, avrà un primo contatto di persona con la società.