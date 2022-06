Asllani all’Inter in prestito biennale! Affare che si collega a Cambiaso − SI

L’Inter ha chiuso l’affare per Asllani. Il centrocampista albanese si trasferirà in nerazzurro in prestito biennale con obbligo di riscatto. Operazione che si collega a Cambiaso

COLLEGATO − Operazione chiusa tra Inter ed Empoli per Asllani. La quadra è stata, finalmente, trovata. Oggi, peraltro, c’è stato un incontro in sede tra il club nerazzurro e gli agenti del ragazzo (vedi articolo). Come riporta Alfredo Pedullà, in collegamento per Sportitalia mercato, affare complessivo da 14 milioni di euro: quattro di prestito più dieci per il riscatto con l’inserimento di Satriano. Operazione che si collega a Cambiaso. L’Inter ce l’ha in mano, ha bloccato il giocatore ma ora dovrà chiudere. Non può presentare la formula del prestito poiché il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Inoltre, prossima settimana ci sarà un appuntamento anche con la Juventus. Prima del summit, l’Inter dovrà presentare un’offerta più una contropartita al Genoa per chiudere la trattativa.