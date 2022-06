Asllani all’Inter, si chiude! Una data precisa: Marotta incontra l’Empoli – TS

Asllani è il prescelto per il ruolo di vice Brozovic. Beppe Marotta manterrà la promessa fatta a Simone Inzaghi riguardo l’acquisto di un giocatore talentoso proprio in quella zona del campo. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, c’è una data per l’incontro decisivo.

INCONTRO DECISIVO – Kristjan Asllani all’Inter è praticamente cosa fatta. Domani l’Inter incontrerà l’Empoli per chiudere la trattativa che porterà il giovane albanese in nerazzurro in qualità di vice Brozovic. La dirigenza nerazzurra è pronta a mantenere la promessa fatta a mister Simone Inzaghi, ovvero quella di consegnargli la squadra entro l’inizio del ritiro, cioè il 6 luglio.

Fonte: TuttoSport – S.P.

