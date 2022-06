Asllani acquisto impostato dall’Inter: per l’Empoli poche possibilità – Sky

L’Empoli sperava di poter trattenere Asllani un’altra stagione, quantomeno in prestito. Non sembra essere così, soprattutto se a spuntarla nella corsa al centrocampista classe 2002 dovesse essere l’Inter. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, lo dà in dirittura d’arrivo coi nerazzurri.

IN ARRIVO O QUASI! – C’è un altro colpo giovane sul quale si sta lavorando, come spiega Gianluca Di Marzio: «Kristjan Asllani è un promesso sposo dell’Inter. Non c’è ancora la chiusura, anche perché la valutazione dell’Empoli è di quindici milioni di euro, ma col giocatore l’Inter ha già parlato da tempo. È un’operazione impostata per farsi, quindi credo che alla fine sarà molto difficile trattenere Asllani».