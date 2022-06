Asllani, accordo trovato con l’Inter! Ora si tratta con l’Empoli – Sky

L’Inter ha nel mirino tanti colpi di mercato. Dopo aver avuto un face to face con gli agenti di Dybala ieri, si è molto vicini a chiudere anche per Asllani dell’Empoli. Ecco le ultime sull’albanese.

CHIUSURA – Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul suo profilo twitter, la chiusura dell’Inter per l’affare Asllani è molto molto vicina. I nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore per il contratto e ora si tratta giusto di sistemare gli ultimi dettagli con l’Empoli per portare il giovane centrocampista a Milano in maglia nerazzurra. Ma non solo Asllani. Secondo Romano anche Bellanova è molto vicino al firmare con l’Inter. Dunque un club scatenato con il mercato che ancora non è aperto. Ma evidentemente la dirigenza vuole fornire fin da subito, quando inizierà il ritiro, una rosa completa a Inzaghi.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano