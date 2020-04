Ashley Young, rinnovo vicino con l’Inter: proposta accettata! VolontÃ  Conte

Ashley Young, rinnovo vicino con l’Inter: proposta accettata! Volontà Conte

Ashley Young sta per rinnovare il suo contratto con l’Inter come da volontà di Conte. Lo annuncia il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, in un articolo sul “Guardian”

AVANTI INSIEME – “L’Inter ricompenserà Ashley Young con un un nuovo accordo di un anno dopo che l’esterno ha impressionato il suo allenatore Antonio Conte e la dirigenza del club dopo essere arrivato in prestito per sei mesi dal Manchester United. L’Inter ha fatto la sua proposta di contratto questa settimana, l’ex esterno dell’Inghilterra ha accettato i termini ed è pronto a firmare”.

Fonte: Fabrizio Romano – TheGuardian.com