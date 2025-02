Asensio proposto all’Inter! Il retroscena del mancato prestito – SM

Asensio è un nuovo giocatore dell’Aston Villa, ma a gennaio il calciatore è stato proposto anche all’Inter. Questo il retroscena di mercato svelato da Sportmediaset il giorno dopo la chiusura definitiva del mercato invernale.

PRESTITO MANCATO – L’Inter ha chiuso il mercato invernale con operazioni mirate, senza rivoluzionare la rosa. È rimasto Davide Frattesi, è arrivato Nicola Zalewski per sostituire Tajon Buchanan, mentre è stato acquistato Petar Susic, che si unirà a giugno. L’attacco è il grande punto interrogativo di questa seconda parte di stagione. Lautaro Martinez e Marcus Thuram rappresentano una coppia di livello internazionale, ma dietro di loro le alternative destano più di una perplessità. Mehdi Taremi, arrivato in estate con grandi aspettative, finora ha segnato solo tre gol, un bottino inferiore alle attese. Joaquín Correa, dopo un lampo a novembre contro il Verona, è nuovamente alle prese con i suoi cronici problemi fisici. Marko Arnautovic fatica a ritrovare la fiducia. L’ultima idea di mercato, per quanto riguarda il reparto offensivo, è arrivata dal noto procuratore Jorge Mendes, che cura gli interessi – tra gli altri – anche di Marco Asensio, oggi giocatore dell’Aston Villa.

Asensio proposto anche all’Inter, poi saltato tutto

RETROSCENA – La dirigenza nerazzurra, ben consapevole della situazione in attacco, ha valutato la possibilità di un colpo last-minute per colmare il gap. E proprio in questa direzione si inserisce il nome di Marco Asensio, ex Real Madrid e PSG oggi all’Aston Villa, proposto proprio dal suo agente Jorge Mendes. Asensio, in cerca di più spazio, avrebbe potuto rilanciarsi in nerazzurro, garantendo maggiore qualità, esperienza e imprevedibilità all’attacco di Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio hanno preso in considerazione l’opportunità, ma alla fine l’affare non si è concretizzato per un motivo ben preciso: l’impossibilità di cedere uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Senza un’uscita, non c’era spazio salariale e tecnico per accogliere l’ex Real Madrid, che alla fine ha scelto di trasferirsi in Premier League, all’Aston Villa.

Fonte: Sportmediaset