Da Asensio a Openda, passando per Nkunku: il valzer è servito

Asensio, Nkunku, Openda, Enciso, sono i principali nomi che stanno circolando in merito all’attacco dell’Inter. Tanti rumors, ma nulla di serio. Il vero lavoro l’Inter lo sta facendo su un altro fronte.

TANTI NOMI – E come ogni estate e come in ogni maledetta sessione di calciomercato, arriva il grande valzer dei nomi che vengono associati all’Inter (PS: nessuno di questi batterà mai quello del Pocho Lavezzi). Da Marco Asensio a Lois Openda, passando per Christopher Nkunku e Julio Cesar Enciso. Tanti nomi, tanti profili, ma nessuno è ed è mai stato veramente concreto. L’Inter, dopo aver acquisto Yoan-Ange Bonny e riportato a casa Francesco Pio Esposito, comprerà un altro attaccante. Sì, perché Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono andati via, mentre Mehdi Taremi, come ampiamente detto, lascerà Milano una volta ritornato dall’Iran. Quindi, anche per una questione squisitamente numerica, Cristian Chivu avrà bisogno di un’altra pedina. Ma prima di ciò, bisognerà pazientare un po’: c’è da vendere.

Asensio, Nkunku, Openda, Enciso? La priorità ad oggi dell’Inter è un’altra

CEDERE – La priorità dell’Inter, adesso, al netto dei vari nomi che si fanno in entrata, non solo per quanto riguarda l’attacco con i vari Asensio, Openda e compagnia cantante, e la difesa (vedi articolo), è appunto quella di cedere per fare cassa. Durante queste settimane, Viale della Liberazione ha solo dato e non ricevuto. Da Petar Sucic a Bonny, fino ad arrivare a Luis Henrique e al riscatto di Nicola Zalewski, l’Inter ha speso circa 70 milioni di euro. Ora bisogna anche ricevere. Le pedine da cui ottenere un tesoretto sono: Sebastiano Esposito, Aleksandar Stankovic, Tajon Buchanan, Taremi, Kristjan Asllani e Tomas Palacios. Prima l’Inter riuscirà a cedere gran parte di questi esuberi e prima potrà pensare a come rafforzare gli altri reparti.