Asensio dice no al Fenerbahce: l’Inter valuta il possibile colpo per Chivu

Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe rimescolare le carte del mercato in casa Inter. Marco Asensio, rientrato al Paris Saint-Germain dopo il prestito all’Aston Villa, avrebbe infatti rifiutato una proposta importante del Fenerbahce.

ANCORA LIBERO – Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il fantasista spagnolo avrebbe sul tavolo un’offerta da ben 9 milioni di euro netti a stagione da parte del Fenerbahce di José Mourinho, ma l’ex Real Madrid non sarebbe convinto di trasferirsi in Turchia. Il motivo? La sua volontà è quella di rimanere in uno dei cinque top campionati europei. Asensio, classe 1996, è ancora legato al PSG con un contratto fino al 2026, ma l’alto ingaggio da 14 milioni di euro annui rappresenta un ostacolo non secondario per chiunque voglia tentare l’assalto. Da questo punto di vista, molto dipenderà da quanta parte dello stipendio sarà disposta a coprire la società parigina per facilitare un trasferimento. In questo scenario torna d’attualità anche il nome dell’Inter, che avrebbe iniziato a riflettere sulla fattibilità dell’operazione. I nerazzurri, che già lo scorso gennaio avevano valutato con cautela il profilo dello spagnolo insieme a quello di Joao Felix.

Asensio giocatore giusto per l’Inter? Un “assist” dal contratto

SITUAZIONE VANTAGGIOSA – Con l’avvento di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra e la ricerca di un elemento offensivo in grado di muoversi tra centrocampo e attacco, il profilo di Asensio potrebbe tornare d’attualità. Le qualità tecniche, la capacità di agire tra le linee e il bagaglio internazionale lo rendono un’opzione interessante, sempre che si riesca a trovare una quadra economica tra le parti. Altro aspetto da non sottovalutare riguarda la scadenza del contratto: il legame tra Asensio e il PSG terminerà nel giugno 2026, il che significa che già dal prossimo gennaio il calciatore potrà trattare liberamente con altri club per un trasferimento a parametro zero. Un dettaglio che potrebbe spingere i parigini ad abbassare le pretese, pur di monetizzare prima. L’Inter osserva e riflette.