Asensio, niente Inter: accordo con un club in Turchia! Presto ufficiale

Asensio non vestirà la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Dopo essere stato accostato ai nerazzurri nelle ultime settimane, il fantasista spagnolo ha infatti deciso il suo futuro: ha detto sì al Fenerbahce, pronto a rilanciarsi in Turchia

NUOVA ESPERIENZA – Marco Asensio ha detto sì al Fenerbahce. L’accordo tra il giocatore e il club di Istanbul è stato raggiunto, restano ora da sistemare solo gli ultimi dettagli tra il Fenerbahce e il Paris Saint-Germain, che detiene il cartellino del classe ’96. Asensio era stato sondato dall’Inter come possibile innesto offensivo per il nuovo corso di Chivu, un giocatore tecnico e versatile, in grado di agire da trequartista o da esterno nel tridente. Il Fenerbahce però ha cercato con insistenza il calciatore, rimasto convinto dal progetto e probabilmente dalla presenza di José Mourinho. Il nazionale spagnolo, arrivato a Parigi a parametro zero dal Real Madrid, non è mai riuscito a imporsi con continuità nella capitale francese. Da qui, la decisione di cercare una nuova sfida, in un campionato dove potrà essere centrale nel progetto tecnico. Nell’ultima stagione 21 presenze e 8 gol in prestito al West Ham.