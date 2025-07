Asensio, per l’Inter concorrenza turca: previsti nuovi contatti – SM

Il nome di Marcos Asensio è stato accostato all’Inter, che cerca quel tipo di giocatore in avanti per sostituire Taremi in uscita. Ma occhio alla concorrenza turca.

IDEALE – L’Inter sta valutando il nome di Marcos Asensio. Il fantasista spagnolo, che può giocare sia da seconda punta che da trequartista, è nuovamente stato accostato all’Inter. In realtà si tratta di un vecchio pallino del club nerazzurro, che già a gennaio lo aveva sondato anche se alla fine non se fece più niente, con lo spagnolo che andò in prestito all’Aston Villa. Adesso un nuovo interesse. In avanti, i nerazzurri cercano un profilo di questo tipo: ossia un giocatore di qualità e di estro, capace di saltare l’uomo e di fare l’ultima giocata. Mehdi Taremi è in uscita e Asensio, insieme a Nkunku, è stato proposto al club. Il proprietario del cartellino di Asensio è il Psg, che lo valuta sui 10-12 milioni di euro. Ma sul giocatore non c’è solo l’Inter.

Su Asensio anche il Fenerbahce, l’Inter si guardi dalle sirene turche

CONCORRENZA – Come riferisce Sport Mediaset, Asensio piace pure al Fenerbahce, che ha già avviato i contatti. Secondo Orazio Accomando, ne sono previsti altri nelle prossime ore. Occhio durante alla concorrenza turca. Ieri, intanto, Cristian Chivu è stato nuovamente in sede per la seconda volta negli ultimi tre giorni. L’allenatore vuole programmare al meglio la prossima stagione e conoscere anche le mosse sul mercato della dirigenza.