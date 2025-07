Asensio apre all’Inter! Il nuovo “vecchio” nome per l’attacco

Marco Asensio apre nuovamente all’Inter. Il calciatore era stato vicino a gennaio e non si era fatto più nulla. Alfredo Pedullà su Caught Offside scrive della trattativa.

NUOVO “VECCHIO” NOME – Si tratta di un nuovo nome in questa sessione di mercato, ma in realtà per l’Inter non è una novità il profilo perché lo ha già cercato a gennaio. Sembrava in via di definizione quella trattativa, poi non se ne fece più nulla senza le cessioni di uno tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Alla metà della scorsa stagione Marco Asensio si è unito all’Aston Villa e ha mostrato il motivo per cui può ancora essere un calciatore di altissimo livello: 8 gol segnati e un assist nel suo periodo in Inghilterra.

CHANCE – Anche adesso Asensio è un nome che orbita nell’ambiente Inter. Il motivo è nella possibile cessione di Mehdi Taremi e nella conseguente volontà di Cristian Chivu di cambiare modo di giocare. Si sta valutando un modulo diverso dal 3-5-2 e servono trequartisti di livello per poter spingere verso questa direzione. Asensio è un profilo che accontenta la dirigenza, ha un anno solo di contratto col Psg ed è in uscita. Il giocatore apre alla destinazione Inter, la saga potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.