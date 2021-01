Asamoah verso il ritorno in serie A! Una squadra italiana vicina all’acquisto

Condividi questo articolo

Secondo “Sky Sport”, l’ex Inter Kwadwo Asamoah sarebbe vicinissimo al ritorno in Italia. Ecco la squadra di serie A pronta ad offrirgli un contratto

COLPO A SORPRESA – L’esperienza all’Inter si è chiusa con pochi clamori, ma Kwadwo Asamoah è già pronto a rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport”, il ghanese sarebbe vicinissimo al Cagliari di Eusebio Di Francesco che, nonostante la sconfitta odierna col Genoa, ha rinnovato in questi giorni il suo contratto con i rossoblu . Contatti in corso tra l’ex Inter e Tommaso Giulini, vicino al colpo per la fascia sinistra.