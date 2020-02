Asamoah, ultimi mesi all’Inter? Un club pronto ad acquistarlo

Asamoah ha collezionato appena undici presenze in stagione, l’ultima il 6 dicembre in Inter-Roma. Per il laterale ghanese questi dovrebbero essere gli ultimi mesi in nerazzurro: Football Ghana lo dà pronto al trasferimento in Turchia.

ADDIO VICINO – “Il Fenerbahçe, club della Super Lig turca, è pronto a prendere il ghanese Kwadwo Asamoah in estate. Il trentenne è stato fuori dal campo per diversi infortuni in quest’anno, venendo così escluso dalla lista UEFA dell’Inter (vedi articolo). Il laterale otrebbe avere poco spazio nella seconda parte della stagione, con il Fenerbahçe che monitora la situazione e può prenderlo a giugno. Asamoah era già stato accostato con un trasferimento in Turchia la scorsa estate”.

Fonte: FootballGhana.com