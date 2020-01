Asamoah non dÃ  garanzie, ecco perchÃ© l’Inter accelera su Young – CdS

Asamoah non dà garanzie, ecco perché l’Inter accelera su Young – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” spiega i motivi per cui l’Inter punta Young. Serve un nome a sinistra perché Asamoah ha continui problemi.

SERVE UN GIOCATORE PRONTO – L’accelerazione dell’Inter su Ashley Young ha una spiegazione. In viale della Liberazione c’è perfino più fretta per il laterale sinistro che per il centrocampista. Le condizioni di Asamoah, infatti, non danno garanzie, al di là del fatto che ieri abbia giocato l’ultimo scorcio della partitella con il Seregno alla Pinetina. Conte non vuole correre il rischio che in caso di infortunio o di squalifica di Biraghi si ritrovi con il solo Dimarco sulla fascia sinistra, a meno di adattare i vari D’Ambrosio, Lazaro o Candreva. Non a caso, Young o chi per lui andrebbe a sostituire anche nella lista Uefa Asamoah, L’Inter, infatti, si trova nelle condizioni solo di cambiare e non di aggiungere. Significa che il nuovo innesto sarà una sorta di titolare o quasi. Al netto, evidentemente, di un inevitabile periodo di adattamento alla Serie A.