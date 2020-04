Asamoah destinato a lasciare l’Inter: definita la sua prossima squadra

Asamoah è ormai arrivato ai titoli di coda della sua esperienza all’Inter. Il laterale ghanese, impiegato in stagione otto volte in Serie A e tre in Champions League prima dell’interruzione, avrebbe già trovato la sua prossima destinazione. A riportarlo è il sito Football Ghana.

CAMBIO DI MAGLIA – “Kwadwo Asamoah, laterale sinistro dell’Inter, ha scelto di trasferirsi al Fenerbahçe. Il ghanese ha scelto la formazione turca rispetto ai tedeschi dell’Hoffenheim. Già a febbraio si era parlato della possibilità che il giocatore andasse via dall’Inter per trasferirsi a Istanbul (vedi articolo): il Fenerbahçe ha necessità di prendere un terzino sinistro e ritiene che Asamoah sia il perfetto candidato per il ruolo. Il trentunenne ha soltanto un anno di contratto con i nerazzurri, ha considerato la possibilità di andare all’Hoffenheim, ma alla fine ha scelto il Fenerbahçe. Asamoah, al momento, si trova in isolamento a seguito della diffusione del Coronavirus in Italia”.

Fonte: FootballGhana.com