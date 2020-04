Asamoah-Inter ai titoli di coda? Un club interessato al ghanese

Dopo due stagioni, il rapporto tra Kwadwo Asamoah e l’Inter sembra sempre più vicino alla conclusione. Secondo ghanasoccernet, l’esterno numero 18 lascerà Milano già in estate: la direzione è già stata scelta.

SFORTUNA – La carriera di Kwadwo Asamoah all’Inter assume una gradazione chiaro-scura. Arrivato a parametro zero dalla Juventus nell’estate 2018, l’esterno ghanese si è subito fatto apprezzare per l’affidabilità e l’intelligenza tattica. Sotto la guida di Luciano Spalletti ha giocato complessivamente 42 gare lo scorso anno. In questa stagione, invece, dopo il primo semestre è fermo ad appena 11 apparizioni. Nessun problema con Antonio Conte, suo grande estimatore già in bianconero. Ma un fastidio ricorrente al ginocchio ha spesso obbligato Asamoah ad accomodarsi in panchina, se non addirittura in tribuna. Un calvario che potrebbe convincere il ghanese a concludere anzitempo il suo periodo a Milano (contratto in scadenza nel 2021). Il Fenerbahce avrebbe espresso un forte interesse per acquisire le prestazioni del 31enne: l’Inter sembra disposta ad ascoltare.

