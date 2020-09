Asamoah fuori dal progetto Inter: una sola possibilità credibile per l’addio

Condividi questo articolo

Kwadwo Asamoah

Asamoah non farà parte della rosa dell’Inter nella prossima stagione. La società ha preso la sua decisione da tempo ma la parte più difficile viene ora. Bisogna far quadrare tutti i conti tra cartellino, ingaggio e soprattutto buonuscita

ESUBERO CERTIFICATO – L’attuale rosa dell’Inter è talmente lunga che quasi metà dei tesserati è fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Tra questi c’è sicuramente Kwadwo Asamoah, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021. L’entourage del jolly ghanese nei prossimi giorni è atteso in sede per definire la sua posizione. L’Inter proporrà la rescissione consensuale ma difficilmente verrà accettata senza buonuscita. Anzi, impossibile. Inoltre è ancora più difficile credere che l’Inter riuscirà a inserire Asamoah in un’operazione in uscita. Ad esempio in direzione Turchia. Il classe ’88 ex Juventus vorrà mantenere una certa forza a livello contrattuale per scegliere la sua prossima destinazione e di conseguenza il prossimo ingaggio. Per l’Inter si tratterà quasi sicuramente di una chiusura di rapporto a perdere, ma nella prossima stagione sicuramente non ci sarà spazio nella rosa nerazzurra per Asamoah. Neanche da separato in caso. La speranza in casa nerazzurra è chiudere il rapporto prima dell’inizio del “ritiro” pre-campionato per evitare altre perdite di tempo.